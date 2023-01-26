Video Galatasaray Videoları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e övgü dolu sözler! “Birlik beraberlik çok üst seviyede”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e övgü dolu sözler! “Birlik beraberlik çok üst seviyede”

Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray, son dönemde performansla dikkat çekiyor. Bu başarıda sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek’in de payı çok büyük. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Galatasaray’da birlik beraberliğin çok üst seviyede olduğunu söyledi. İşte o sözler...

26 Ocak 2023 | 08:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:49
Özbek’e övgü dolu sözler! “Birlik beraberlik çok üst seviyede” 26 Ocak 2023 | 12:00
07:10
Bardakcı'dan şampiyonluk sözleri! 25 Ocak 2023 | 12:00
02:16
Özbek'e flaş eleştiri! "Söz ağızdan çıktıktan sonra..." 25 Ocak 2023 | 12:00
01:04
Yıldız isme büyük övgü! "Yılan gibi aradan sıyrıldı" 22 Ocak 2023 | 12:00
02:17
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı 21 Ocak 2023 | 12:00
01:33
Toroğlu'dan Mauro Icardi sözleri! "Farklı bir kumaş" 21 Ocak 2023 | 12:00
01:37
"G.Saray'ın orta sahası yok" 21 Ocak 2023 | 12:00
03:19
Galatasaray - Antalyaspor maçına dair tüm bilgiler! 21 Ocak 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN