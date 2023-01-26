Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e övgü dolu sözler! “Birlik beraberlik çok üst seviyede”
Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray, son dönemde performansla dikkat çekiyor. Bu başarıda sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek’in de payı çok büyük. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Galatasaray’da birlik beraberliğin çok üst seviyede olduğunu söyledi. İşte o sözler...
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