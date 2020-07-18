Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Galatasaray'ın iptal edilen golüyle ilgili konuşan Toroğlu, "Galatasaray'ın VAR tarafından iptal edilen golünde verilen karar doğru." ifadelerini kullandı.

ABONE OL