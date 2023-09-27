Galatasaray'ın yıldızlarına sert eleştiri! "Hiç iyi değiller"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında İstanbulspor'u mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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