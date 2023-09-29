Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!
Galatasaray'ı 30 Eylül - 24 Ekim arasında zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 maça çıkacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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