04 Ağustos 2020, Salı

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Galatasaray'ın transfer planı

Galatasaray transfer yapmak için kaynak arıyor. Sarı-kırmızılılar Luyindama veya Marcao'dan birini satıp önemli miktarda gelir elde etmeyi planlıyor.
04.08.2020
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