Galatasaray'ın Maicon planı tutmadı

Galatasaray Maicon'un satışında beklediği geliri elde edemedi. Al Nassr ile 1 ay önce 3 milyon Euro'ya el sıkışan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoperi 1 milyon 430 bin Euro'ya satabildi.

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