08 Ocak 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ın stoperi İtalya'dan

Devre arasında savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalya liginde forma giyen stoperlere yöneldi...
08.01.2020

Galatasaray'da stoper transferi için rota İtalya'ya çevrildi...

Sarı-kırmızılı yönetimin elinde geniş bir aday listesi bulunurken, öncelikli hedefin Roma'nın milli oyuncusu Mert Çetin olduğu öğrenildi..

23 yaşındaki stoperi 1.5 sezonluğuna kiralamak isteyen Galatasaray, Roma ile görüşme gerçekleştirecek. oyuncusunu 6 aydan daha fazla süreliğine vermek istemeyen İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanırsa transfer tamamlanacak.

Ancak şartlar uyuşmazsa, sarı-kırmızılılar bu kez Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için Sampdoria ile masaya oturacak... Menajeriyle yapılan görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi..

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, 4 karşılaşmada forma giydi... Murillo ise Sampdorıa'da 11 mücadelede görev aldı...

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