Babel Ajax'a dönüyor
Galatasaray'da beklentileri karşılayaman yıldız oyuncu, altyapısında yetiştiği Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı...
Kariyerini Ajax'ta bitirmek isteyen Babel için Galatasaray'ın bonservis bedeli istediği ve bu nedenle görüşmelerin uzadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Winny Haatrecht de görüşmeleri doğruladı. Haatrecht Hollanda basınını yaptığı açıklamada, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor" dedi.
2007 yılında 17.5 milyon euro'ya Ajax'tan Liverpool'a transfer olan Babel, 2012-2013 sezonunu da Hollanda temsilcisinde geçirmişti... Anlaşmanın sağlanması halinde Babel'in Ajax'taki 3. dönemi başlayacak...
Fulham'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ilk yarıda 20 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol attı...
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