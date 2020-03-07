07 Mart 2020, Cumartesi

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Galatasaray kafilesi Sivas'a ulaştı

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maç için Galatasaray kafilesi Sivas'a geldi. İşte o görüntüler...
07.03.2020

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