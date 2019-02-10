10 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'ın sezon performansı
Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor...
10.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu!"
- "Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici"
- Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir
- Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir
- "Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu!"
- "Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici"
- "Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici"
- "Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu!"
- "Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir"
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!