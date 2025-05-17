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Galatasaray'ın şampiyonluk planı! Kayserispor maçı sonrası...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleden 1 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşma öncesi A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi.

17 Mayıs 2025 | 20:34
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