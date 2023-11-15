Galatasaray'ın Sacha Boey ve Angelino planı!
Galatasaray gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Sacha Boey'la nikah tazelemek istiyor. Sarı-kırmızılılar beklentileri karşılayamayan Angelino'nun durumu için de Leipzig'le masaya oturacak. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
G.Saray'ın Sacha Boey ve Angelino planı! 15 Kasım 2023 | 12:00
00:21
Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan futbol resitali! 12 Kasım 2023 | 12:00
01:07
Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "Takım odasında yiyip gelebilirsin" 12 Kasım 2023 | 12:00
01:05
Matondo'nun Icardi'ye müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı 11 Kasım 2023 | 12:00
00:38
Erman Toroğlu: Okan Buruk dersine çalışmamış 11 Kasım 2023 | 12:00
02:44
Toroğlu: G.Saray'da oynuyorsan... 11 Kasım 2023 | 12:00
01:27
Cimbom Bayern maçlarını neden kaybetti! 09 Kasım 2023 | 12:00
00:43
Münih'te G.Saray sesleri! 08 Kasım 2023 | 12:00