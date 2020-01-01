01 Ocak 2020, Çarşamba

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"Galatasaray'ın Lemina'nın yanına Melo tarzında bir oyuncu alması gerekiyor"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Galatasaray'ın bir sol beke, ciddi bir stopere, bir santrafora ihtiyacı var. Galatasaray'ın Lemina'nın yanına Melo tarzında sağlam bir oyuncu alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
01.01.2020

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