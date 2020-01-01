01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray Saracchi ile anlaştı
Galatasaray, Alman ekibi RB Leipzig'ten sol bek Marcelo Sarrachi ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı sol bek devre arası kampına katılacak.
01.01.2020
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