Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! İstenen bonservis bedeli...

Transfer çalışmalarını Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun tapusunu almak istiyor.Milli yıldızın transferi konusundaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Halil transfer edilirse hem Kerem rotasyona girebilir artı Taylan-Berkan ikilisinin birlikte oynama zorunluluğu da ortadan kalkar. Konuşulan rakamlar 5 milyon Euro civarında. Galatasaray hem Halil hem de Gedson için eylül ayının ilk haftasında son hamlelerini yapacak." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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