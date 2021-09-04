Galatasaray'ın gündemi varsa yoksa Gedson Fernandes! "Avrupa'da oynayamayacak ama..."

Transfer döneminde 10 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da tek gündem orta sahayı güçlendirmek... Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in tapusunu almak istiyor. Transfere dair son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray Gedson'u hala almak istiyor, 7 milyon Euro'luk bir teklif var. Galatasaray'ın son teklifi 10 milyon Euro'ya yakın olabilir. Aldığı takdirde Avrupa'da oynatamayacak ama bir hamle daha olacaktır." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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