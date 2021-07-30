Galatasaray'ın Gedson Fernandes ısrarı! "Fatih Terim istiyor ama..."

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak istiyor. Portekizli oyuncu için Benfica'ya 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuyu takımda tutmak istemesi sonrasında ret yanıtı almıştı. Transferle ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı ve "Transfer dönemlerinin Portekiz ve Türkiye'deki kapanışları arasındaki 1 haftalık süreç, Galatasaray adına avantaj olabilir. Fatih hoca Gedson'u en öncelikli ihtiyaçlarından bir tanesi olarak görüyor." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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