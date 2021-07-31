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Galatasaraylı yıldızlar için çarpıcı yorum! "Maliyetlerinden kurtulmak lazım"

Transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik adımlar atan Galatasaray, 6 futbolcuyu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların transferlerini ve ekonomik durumunu ele alan A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, çarpıcı yorumlarda bulundu. Akcan takımda yüksek maaşlı oyuncuları eleştirirken "Maliyetlerinden kurtulmak lazım" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
31.07.2021
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