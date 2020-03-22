Mario Lemina, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uydu!

Corona virüs sebebiyle 'Evde Kal' çağrısıyla birlikte 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyan bir diğer futbolcu Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Lemina oldu. Yıldız futbolcu tuvalet kağıdı ile adeta şov yaptı.

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