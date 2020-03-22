22 Mart 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mario Lemina, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uydu!

Corona virüs sebebiyle 'Evde Kal' çağrısıyla birlikte 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyan bir diğer futbolcu Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Lemina oldu. Yıldız futbolcu tuvalet kağıdı ile adeta şov yaptı.
22.03.2020
ABONE OL

DİĞER
Mario Lemina, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uydu! Mario Lemina, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uydu! 22.03.2020
Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor 22.03.2020
Emre Akbaba evde çalışmayı sürdürüyor Emre Akbaba evde çalışmayı sürdürüyor 21.03.2020
Galatasaray'da transfere yaş sınırı Galatasaray'da transfere yaş sınırı 21.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da futbolculara iki hafta izin Galatasaray'da futbolculara iki hafta izin 21.03.2020
Galatasaray'dan koronavirüs önlemleri Galatasaray'dan koronavirüs önlemleri 21.03.2020
Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması 21.03.2020
Galatasaray'ın en hırçını Marcao Galatasaray'ın en hırçını Marcao 20.03.2020
Galatasaray'ın Babel planı suya düştü Galatasaray'ın Babel planı suya düştü 20.03.2020
Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth 19.03.2020
Galatasaray'ın şampiyonluk planı Galatasaray'ın şampiyonluk planı 19.03.2020
Derbilerin suskun adamı Belhanda Derbilerin suskun adamı Belhanda 18.03.2020
Galatasaray'da koronavirüs önlemleri Galatasaray'da koronavirüs önlemleri 18.03.2020
Galatasaray liderlik fırsatını tepti Galatasaray liderlik fırsatını tepti 17.03.2020
Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi 17.03.2020
Sessiz derbide gol sesi de çıkmadı Sessiz derbide gol sesi de çıkmadı 16.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Falcao açıkladı! Galatasaray'a gelme nedenim...
İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!
Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...
Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Dudak uçuklatan teklif
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör