Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki penaltısı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele siyah beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmaya Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı da damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise penaltı vuruşunun tekrarlanması gerektiğini ifade etti. İşte o sözler...

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