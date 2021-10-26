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GALATASARAY HABERLERİ - Terim aynı oyunla kaybetti! "Beşiktaş ve Lokomotif Moskova bir değil"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a karşı 2-1 mağlup oldu. Galibiyet serisini Vodafone Park'ta oynanan mücadelede 1-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamayan sarı kırmızılı ekip, ligde 3 maç sonra kaybetti. Avrupa'da yoluna lider devam eden Galatasaray, Lokomotif Moskova maçında oynanan oyunu derbiye yansıtmaya çalıştı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Galatasaray'ın oyununu değerlendirdi. Aktan, "Oyuna sonradan sürdüğü oyuncular ile deneyim katmak istedi Fatih hoca ancak bunda başarılı olamadı. Bunun en büyük sebebi ise Beşiktaş, Lokomotif Moskova değil." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
26.10.2021
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