11 Eylül 2019, Çarşamba
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GALATASARAY'IN FEDERASYONA BİLDİRDİĞİ 28 KİŞİLİK KADRODA ŞU İSİMLER YER ALIYOR...
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Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu
Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk yarı kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
11.09.2019
Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda Norveçli sağ bek Martin Linnes liste dışında kaldı. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN FEDERASYONA BİLDİRDİĞİ 28 KİŞİLİK KADRODA ŞU İSİMLER YER ALIYOR...
MUSLERA
OKAN KOCUK
BATUHAN ŞEN
MARIANO
ŞENER ÖZBAYRAKLI
LUYINDAMA
MARCAO
AHMET ÇALIK
YUTO NAGATOMO
EMRE TAŞDEMİR
ÖMER BAYRAM
STEVEN NZONZI
DONK
CELİL YÜKSEL
SELÇUK İNAN
TAYLAN ANTALYALI
MARIO LEMINA
SERI
ATALAY BABACAN
FEGHOULI
EMRE MOR
JIMMY DURMAZ
YUNUS AKGÜN
BELHANDA
ADEM BÜYÜK
BABEL
FLORIN ANDONE
RADAMEL FALCAO
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