11 Eylül 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Falcao paylaşımı!
Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili bir video paylaştı. Sarı kırmızılı kulüp videoya, "El Tigre 🐅 Radamel Falcao Artık Aslanlarla Birlikte 🦁" notunu düştü.
11.09.2019
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