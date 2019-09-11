Galatasaray'dan Falcao paylaşımı!

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili bir video paylaştı. Sarı kırmızılı kulüp videoya, "El Tigre 🐅 Radamel Falcao Artık Aslanlarla Birlikte 🦁" notunu düştü.