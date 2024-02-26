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Galatasaray'ın 2. golünden önce ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların attığı 2. gol, yarı otomatik ofsayt sisteminde bakıldıktan sonra geçerli sayıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu değerlendirdi ve "Yarı otomatik ofsayt sistemine inanmıyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

26 Şubat 2024 | 23:30
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