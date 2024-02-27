Lucas Torreira'nın müdahalesine kırmızı kart gerekir mi?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Lucas Torreira'nın yaptığı müdahale çok tartışılmıştı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Torreira'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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