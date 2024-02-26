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Erman Toroğlu'dan Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı için flaş yorum! "Yüreği yeter miydi?"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin kazandığı ilk penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, pozisyon için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

26 Şubat 2024 | 22:53
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