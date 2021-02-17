17 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray'ın 1. forveti Mostafa Mohamed olur!
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Gündemi' programında Galatasaray'ın forvet hattı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Domaç, sarı-kırmızılı takımın gelecek maçlarda "Bir sakatlık, aksilik olmadığı sürece birinci forveti Mustafa'dır." dedi.
17.02.2021
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