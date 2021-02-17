Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Antalya'da!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile mücadele edecek Galatasaray Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibi ile 20 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. (Gs spor haberleri)

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.