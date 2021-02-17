17 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray kafilesi Alanyaspor maçı için Antalya'da!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile mücadele edecek Galatasaray Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibi ile 20 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. (Gs spor haberleri)
17.02.2021
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.
Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.
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