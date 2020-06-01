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Galatasaray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Evren Turhan açıkladı

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber'e canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Turhan, Süper Lig'in son 8 haftasında sarı-kırmızılı takımı nelerin beklediğinden bahsetti.
01.06.2020
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