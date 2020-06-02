Fatih Terim'in eli güçlendi
Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 maçını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Corona virüsü salgını öncesi yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar Florya'da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başladı ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamladı.
Taktik çalışmalara da başlayan Galatasaray şampiyonluk yolunda zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir ile kritik maçlara çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği konu hücumdaki zenginlik.
Ligin son 10 maçında tam sekiz galibiyet alan Cimbom sezon boyunca sakatlık sorunları yaşadı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada tam takım haline gelen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Florin Andone ve Adem Büyük'ün form tutmasından dolayı oldukça memnun. Kalan periyotta 4-4-2 sistemine dönmeyi düşündüğü öğrenilen terim b planını hazırda tutuyor.
- Fenerbahçe'de testler negatif
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru!
- 3 aydır teknik direktör yok
- Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu
- Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru!
- Kim Milyoner Olmak İster 895. bölüm
- Galatasaray'da maaşlarda indirip yapıldı
- Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu
- Pereira ikinci baharını yaşıyor
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı