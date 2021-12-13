GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in transfer planı! O isim giderse...

Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalırken ocak ayında takviyeye kesin gözüküyle bakılıyor. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da Diagne'ye teklif yapılma ihtimali yüksek. Gelecek olan teklife sıcak bakılırken iyi bir golcü alınması planlanıyor." dedi. (GS spor haberleri)

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