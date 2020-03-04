04 Mart 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ı atanı ve tutanı farklı kılıyor

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera'nın performansı 8 maçlık galibiyet serisinde belirleyici oldu.
04.03.2020

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