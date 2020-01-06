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Galatasaray'dan transfer atağı! Harekete geçildi
Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. 21 yaşındaki genç oyuncu Benito olarak bilinen Olabiran Blessing Muyiwa'nın transferi için harekete geçildi.
06.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru transferinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı takım, Dinamo Kiev forması giyen Olabiran Blessing Muyiwa (Benito) için harekete geçti.
Sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkisinde oynayabilen 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
Benito'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 250 bin Euro.
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