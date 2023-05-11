Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Fenerbahçe derbisinde...
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesi şampiyonluğu garantilerse, TFF talimatlarına uygun olarak kupanın maç öncesinde stadyuma getirilmesi için başvuruda bulunacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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