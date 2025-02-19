Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! 'Fenerbahçe derbisinde istemiyoruz'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alacağını açıkladı.

"DERBİYİ DÜNYA ÇAPINDA YABANCI BİR HAKEM YÖNETECEK"

Derbinin hakeminin dünya çapında yabancı bir hakem olacağını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Salı akşamı hakem arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. En başından beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşlarımız var. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursalar alacağız dedik, ama Yönetim Kurulu'nda arkadaşlar bana tam yetki verdik. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakemin dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız." diye konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in ismi ön plana çıkarken, sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY VINCIC'I İSTEMİYOR

Sabah Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılıların derbiyi Slavko Vincic'in yönetmesini istemediğini söyledi. Özcan, A Spor'da yayınlanan Gün Ortası programında yaptığı açıklamada "Galatasaray Kulübü, Slavko Vincic ismini istemediğini TFF'ye bildirdi. Sloven hakem, sarı kırmızılı kulüp tarafından istenmiyor." ifadelerini kullandı.