Hava durumu Galatasaray - Fenerbahçe derbisini etkileyecek mi? Canlı yayında açıkladı!
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi hava şartlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik de A Spor ekranlarında hava şartlarının derbiyi etkileyip etkilemeyeceğini yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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