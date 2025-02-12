Az Alkmaar Teknik Direktörü Martens'ten flaş Galatasaray sözleri!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Maç öncesi ev sahibi ekipte Teknik Direktör Maarten Martens düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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