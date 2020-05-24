24 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı
Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşılan ve yabancı futbolcuların da Türkçe konuşarak ilettiği bayram mesajları, çok sayıda etkileşim aldı.
24.05.2020
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.
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