Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından paylaşılan ve yabancı futbolcuların da Türkçe konuşarak ilettiği bayram mesajları, çok sayıda etkileşim aldı.

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Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.