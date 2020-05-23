23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın gençleri dikkat çekiyor

Galatasaray'ın altyapısındaki genç oyunculardan Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol, birçok kulüp tarafından takip ediliyor. Teknik patron Fatih Terim ise iki futbolcunun erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.
23.05.2020
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