24 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaraylı voleybolculardan bayram mesajı!

Galatasaray Voleybol Takımı oyuncuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Galatasaray, sporcuların bayram mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
24.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'dan online Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray'dan "online" Divan Kurulu Toplantısı 24.05.2020
Diagne: Galatasaray isterse hemen kulüp bulurum Diagne: Galatasaray isterse hemen kulüp bulurum 24.05.2020
Yunan basınından flaş Onyekuru iddiası! Yunan basınından flaş Onyekuru iddiası! 24.05.2020
Galatasaraylı voleybolculardan bayram mesajı! Galatasaraylı voleybolculardan bayram mesajı! 24.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı 24.05.2020
Galatasaray'ın gençleri dikkat çekiyor Galatasaray'ın gençleri dikkat çekiyor 23.05.2020
Ryan Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum Ryan Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum 23.05.2020
Henry Onyekuru için Olympiakos devrede Henry Onyekuru için Olympiakos devrede 23.05.2020
Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor 23.05.2020
Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu 23.05.2020
Canlı yayında flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? 22.05.2020
Galatasaray maskelere reklam alacak Galatasaray maskelere reklam alacak 22.05.2020
Belhanda'yı birçok kulüp istiyor Belhanda'yı birçok kulüp istiyor 22.05.2020
Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum Babel: Paranın daha hızlı akmasını istiyorum 22.05.2020
Onyekuru için Olympiakos devrede Onyekuru için Olympiakos devrede 22.05.2020
Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a yakın Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a yakın 21.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Ümit Davala...
Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2021 model Galatasaray
Fenerbahçe'den çifte imza! Anlaşma sağlandı
Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! İsmail Yüksek'in ardından...
Yıldız oyuncu için sıraya girdiler! Fenerbahçe ve Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör