04 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekip, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'le temasa geçti.
04.06.2019

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