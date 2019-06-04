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Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda... Sarı kırmızılı ekip 29 yaşındaki futbolcu ile ön protokol imzaladı.
04.06.2019

Fenerbahçe ile yolları ayrılacağı konuşulan Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. A spor'un haberine göre sarı-lacivertliler kulübün 29 yaşındaki tecrübeli savunmacısı yeni sezon için Galatasaray ile ön protokol imzaladı.

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