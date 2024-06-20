Galatasaray'dan Lorenz Assignon için dev teklif!
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Lorenz Assignon için 8 milyon Euro'luk bir resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...
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