Barış Alper Yılmaz için teklif verildi mi? Dursun Özbek açıkladı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gösterdiği performans ile taraftarı büyülemeyi başardı. Yıldız oyuncunun durumunu Avrupa devleri de takip etmeye başladı. Şimdi ise fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün sorduğu, "Barış Alper'in gösterdiği performans sonrası fiyatı arttı mı?" sorusunu Dursun Özbek açıkladı. İşte detaylar...
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