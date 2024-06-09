GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Dikkatli olsun!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Özbek, "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki sefer düşünsün. Bu, tribünlere 30 bin kişiyi toplayıp ligden çekilmeyi gündeme getirip geri vites yapmaya benzemez. Dikkatli olsun." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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