Galatasaray'dan forma tanıtımında Fenerbahçe'ye gönderme!
Önümüzdeki sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıtan Galatasaray, tanıtım videosunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gol müziğini kullanarak göndermede bulundu. Videoda Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş yer aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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