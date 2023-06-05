Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü! "Geceye damgasını vurdu"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray şampiyon unvanıyla çıktığı Fenerbahçe maçını 3-0'lık net bir skorla kazandı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Özcan, "Zaniolo rüştünü ispatladı ve geceye damgasını vurdu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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