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Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Rakibini Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak olan Sarı-kırmızılı kulüp, dev maça kısa bir süre kala sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
28.09.2019

Galatasaray'dan derbi paylaşımı Galatasaray'dan derbi paylaşımı 28.09.2019
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