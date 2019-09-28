Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. Rakibini Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak olan Sarı-kırmızılı kulüp, dev maça kısa bir süre kala sosyal medya hesabından bir video paylaştı.