28 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan flaş iddia! Derbinin sonucuna göre açıklayacaklar...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu,"Maçlar sahada oynansın sahada kazanılsın. Fenerbahçe'nin Alanya maçına itirazı niye açıklanmadı? Çünkü derbinin sonucuna göre açıklayacaklar, masaya taşınacak!" dedi.
27.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor
- "Fenerbahçe korkusu Galatasaray'ı bitiriyor"
- En değerliler karşı karşıya
- Emre - Volkan Demirel ikilisi görevde
- Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'a inancımız tam
- Sosa: Beşiktaş maçına özel hazırlanıyoruz
- Emre - Volkan Demirel ikilisi görevde
- "Bu karar derbi öncesi algıların üstünü örter"
- Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"