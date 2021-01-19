Galatasaray'daki sorunu söyledi! "Uzun yıllardan sonra..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, çarpıcı sözler kullandı. Çorlu, "Galatasaray uzun yıllardır kulübesinin en zayıf olduğu dönemlerden birini geçiriyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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